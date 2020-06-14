إغلاق مركز علاجي بالأقصر لإصابة مالكه بكورونا.. والطبيب: نتيجتي سلبية

كشفت الدكتورة نهال مصطفى ، مدير إدارة العلاج الحر فى الأقصر، إن إغلاق مركز طبى بالمحافظة، جاء على خلفية إصابة مالكه وهو طبيب مخ واعصاب، بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت :"عندما دخلنا وجدنا العيادة مليانة والطبيب المصاب كان يوقع الكشف على سيدة مسنة .. وأنا قلت ليه بدون شوشرة امتثل لقرار الغلق حضرتك مريض كورونا".

وأضافت "نهال مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن المستشفى الحكومى الذى يعمل به الطبيب أجبره على إجازة والعلاج المنزلى، ولكن خلال المرور المستمر على المنشآت الصحية كافة بالمحافظة، تبين أن الطبيب لم يلتزم بالعزل المنزلى وزاول عمله، وعليه تم استصدار أمر بغلق المركز وتم اصطحاب فرقة من مديرية أمن بالمحافظة لتنفيذ القرار.

من جانبه ادعى الدكتور عماد يونس، صاحب مركز طبى للمخ والأعصاب، خلال مداخلة مشتركة، أنه لم يزاول عمله خلال فترة اصابته بكورونا، وتابع:"لما كنت مصاب منزلتش وحجزت نفسى 14 يوم فى البيت".

وأتم:"فى اليوم الذى تم فيه تشميع المركز أجريت مسحة وكانت النتيجة سلبية".