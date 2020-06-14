بعد شفائه من كورونا.. طبيب "الفراعنة": هذه نصيحتي للأطباء

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة التحاليل التى أجراها إيجابية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً، ومكث طارق سليمان فى المستشفى لمدة 5 أيام، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود لمنزله.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على القناة المصرية الأولى، إنه حينما شعر بالأعراض ذهب للمستشفى، وتجنب أسرته تمامًا.

وواصل :"تجاوزت المرحلة الصعبة ودخلت أحد المستشفيات والحمد الله تعافيت تمامًا ومتواجد الآن في المنزل منذ 6 أيام، الحمدالله أنا دلوقتى زى الفل، وأنصح الأطباء باتخاذ إجراءات الوقاية دون أي استهانة".