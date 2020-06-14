عمرها 52 يوما.. تفاصيل شفاء أصغر مصابة بـ كورونا في مصر

كشف محمد على، والد الطفلة ميرال، تفاصيل إصابة ابنته، أصغر طفلة مصابة بكورونا فى مصر، حيث تبلغ من العمر 52 يومًا، قبل تعافيها وخروجها من مستشفى الحجر الصحي بالسويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على القناة المصرية الأولى، شقيقتها التوأم بصحة جيدة، ولم يتم التعرف على مصدر الإصابة.

وأشار إلى أنه وزجته بحالة صحية جيدة، ولم يتعرض لأى إصابة مرتبطة بكورونا، ولم يتم التعرف حتى الآن على مصدر العدوى.

وذكر أن ابنته عانت من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا :" ذهبت بها إلى الطبيب وأخبرنى نقص اوكسجين قبل اجراء اشعة مقطعية ثم اجراء مسحة كشفت إيجابيتها، وتم حجزها لمدة 16 يومًا فى الحضانة والمسحة الاخيرة اثبتت سلبية التحاليل".