هيكل عن كورونا: الحكاية طولت في العالم كله.. مش عارفين هتخلص إمتى

استنكر أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكومة ستترك المواطنين بالشوارع حال فتح الاقتصاد وكل مواطن سيتحمل مسؤولية تصرفاته، مؤكدًا أن الحكومة حريصة بالأساس على الأوضاع الصحية في مصر، "نحن نتخذ القرار في إطار آراء ودراسات علمية دقيقة جداً".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن القرارات التي تتخذها الحكومة مرنة خاضعه للتقييم وفقا للوضع على الارض، مشيراً إلى أن القرارات صعبة في ضوء ضبابية الموقف، "الحكاية طولت في العالم كله ومش عارفين هتخلص امتى".

وأكد وزير الدولة للإعلام، أن كل قطاع جهز خططه لاستئناف نشاطه عقب الفتح، حتى نكون جاهزين في حال الفتح التدريجي كسباً للوقت.