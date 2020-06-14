أستاذ جامعي: إنجازات الفترة الماضية ترقى لـ60 عاما وليس 6 سنوات فقط

قال الدكتور علي مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الناتج المحلي للإجمالي لمصر حوالي 6 تريليونات جنيه منها 18% فقط من الناتج المحلي يتمثل في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة خطت خطوات كثيرة خلال الفترة الماضية منها تطوير المناطق الصناعية وعمل مناطق استثمار خاصة مثل المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس.

وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا بدأنا في تطوير التعليم الفني وفتح مجموعة من الجامعات التكنولوجية وتطوير منظومة التعليم، مؤكدا أننا نحتاج إلى مجموعة من الأسس لبناء الصناعة منها وجود بنية أساسية لأنه من الصعب القول بأن هناك صناعة بدون كهرباء أو طرق، وأنه خلال الفترة الماضية ترقي إلى إنجازات 60 عاما وليس 6 سنوات فقط وكل ما رأيناه في قطاع الكهرباء الذي كان يمثل عائدا كبيرا للتنمية الصناعية في مصر وبدأنا بتصدير الكهرباء للخارج ولدينا فائض أيضاً.

وتابع، أننا نحتاج للتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية بالصعيد لدعم الصناعة وتحقيق نهضة اقتصادية سواء في الاقتصاد الصناعي أو غيره من القطاعات المهمة، بالإضافة لتحسين بيئة الأعمال وعدم وجود مشاكل ضريبية والتعامل يكون بشفافية وسريع في حالة وجود صراع ضريبي.

وأكد، أن مصر حالياً لم تنافس نفسها ولا الإقليم ولكن مؤهلين أن ننافس على المستوي الدولي وخصوصاً أننا فتحنا شراكات مع دول وكيانات كبري.