الأزهر: حق أمّهات المؤمنين على المسلم أعظم من حق أُمهات النَّسب والعصب

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنَّ حبّ أمهات المُؤمنين وتعظيمهنّ وتوقيرهنّ أمرٌ واجبٌ على كلّ مُسلم ومُسلمة؛ فإكرامهنّ من إكرام سيِّدنا رسول الله ﷺ، وحُبهنّ من حُبّه؛ إذ هنَّ حبيباته ﷺ، وزوجاته في الدنيا والجنة، وهُنَّ اللاتي شرفهنَّ الله سُبحانه وطهرهنَّ في كتابه فقال: {...إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]، وحقهنَّ أسمى وأعظم من حقِّ أُمَّهات النَّسب والعَصَب.

وأضاف المركز عبر حسابه على فيسبوك، أن حبُّ المسلمين لهنَّ أدبٌ معهنَّ، واقتداء بهنَّ، وسير على نهجهنَّ، ومدارسة لسيرتهنّ، وتخلُّقٌ بأخلاقهنَّ، وتَرَضٍّ عنهن رضي الله تعالى عنهنَّ جمعاوات.