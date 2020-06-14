الصحة: أصحاب فصائل الدم O أقل عرضة لكورونا.. وAB أكثر إصابة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن أعداد الوفيات التي جرى إعلانها السبت بين مصابي كورونا، مفاجئة وكانت زيادة وفاقت توقعاتنا، كما أن مصر تتابع بروتوكولات علاج كورونا المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية

وأضاف "حسني"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن تصنيع عقار "ريمديسيفير" سيكون مصريًا بدءًا من اليوم، "اليوم سنبدأ تصنيع مكونات علاج لحالات كورونا شديدة الخطورة"، مؤكدًا أن شراسة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره، كما أن الفرد المصاب بالفيروس يمكن أن ينقل العدوى لـ 3-5 آخرين.

وأكد أن بيانات أولية من دراسة جديدة أوضحت أن امتلاكك لفصيلة دم معينة قد يساعد في حمايتك من فيروس كورونا الجديد، فوجد باحثون في شركة اختبارات أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الد من النوع O كانوا أقل عرضة للإصابة بكورونا، أما أصحاب فصيلة الدم AB الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

من ناحية أخرى، أكد أن العلاج من خلال بلازما الدم للمتعافين مازالت في طور التجربة، وكل النتائج المحققة من خلاله تخضع للتقييم والدراسة، وتم حقن 30 مريض خلال أمس السبت ببلازما المتعافين، كما أن فاعلية البلازما تتوقف على نسبة الأجسام المضادة الموجودة به.

وتابع: "لابد أن تكون برقم معين حتى تكون صالحة لإحراز نتيجة إيجابية تساعد المصاب على التعافي من الفيروس، وأشيد بوعي المتعافين من خلال الأعداد الكبيرة التي تقدمت للتبرع بالدم لصالح مصابي كورونا.