جمعة عن رفض أبناء استلام آبائهم من دار مسنين: "آثمين.. دي مصيبة كبيرة"

استنكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، واقعة رفض أبناء استلام آبائهم من دار مسنين، خشية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لهم، بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا في الدار، حالات إصابة بكورونا، قائلًا:" إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.. هذه مصيبة كبرى".

وأضاف جمعة، خلال حواره في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنّ هذا الوضع من المصائب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية وهو آثم في الدين، وهذه مصيبة يجب ألا يقبلها المجتمع أو المواطنين، كما يجب أن يقوم المشرعين بإصدار تشريع بعقوبة "تعزير".

وطالب مفتي الجمهورية السابق، بمواجهة الأمر بحسم وقوة، كونه موقف غير إنساني، متابعا: "الآباء والأمهات في دار المسنين الذين تم استدعاء أبنائهم ليسوا من المرضى، لكن يتم نقلهم لحمايتهم لأنهم من كبار السن ومناعتهم ضعيفة".