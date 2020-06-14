انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا.. وسقوط أمطار خفيفة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس اليوم الأحد.

وقالت شاكر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، إنّ أمس شهد ارتفاعا في درجات الحرارة أكبر من المعدل الطبيعي بنحو من 3 لـ4 درجات، واليوم هناك تغير واضح وملحوظ للأفضل، فالطقس يتراوح من 33 و34 على مدار اليوم وغدًا.

وأضافت: "الطقس يكون مائل للحرارة أثناء ساعات النهار، لطيف جدًا أثناء ساعات الليل المتأخرة وصباح الباكر، إضافة لوجود فرص أمطار خفيفة على بعض من المناطق بالسواحل الشمالية بالبلاد وشمال سيناء، تكون خفيفة".

وتابعت أنّ الرياح تكون معتدلة على القاهرة ومعظم المناطق الشمالية، إضافة لوجود نسمة هواء لطيفة إلى حدٍ ما، ونشاط الرياح والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

واستكملت أنّه بعد غدٍ سترتفع درجة الحرارة بشكل تدريجي، يومي الثلاثاء والأربعاء لتصل لـ38 درجة، ثم العودة للمعدل الطبيعي، بعد يوم الأربعاء.

واختتمت تصريحاتها، بأنّ سبب ارتفاع درجة الحرارة أمس، يعود لامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يرفع نسبة الرطوبة، وهذا الأمر طبيعي، خاصة أنّنا سنبدأ فصل الصيف يوم 21 يونيو الحالي.