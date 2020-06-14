ضبط 4 أطنان كلور خام دون بيانات في مصنع بـ15 مايو

ضبطت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، وتحرر محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد البيع كمية من الكلور الخام غير مصحوب بالمستندات، والتحفظ على الكمية على ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، وجّه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار والغش التجاري، واستغلال أزمة فيروس كورونا في التربح على حساب صحة المواطنين.