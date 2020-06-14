الجسر الجوي الاستثنائي يسير 67 رحلة لإعادة 90 ألف مصري من الخارج اليوم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، عن أنّه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية اليوم على مدار الساعة، 67 رحلة طيران ركاب دولي وداخلي وبضائع وخاصة، لنقل 9058 راكبا مصريا.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنّ أبرز الدول التي سيمتد الجسر الجوي الاستثنائي للطيران إليها خلال الـ24 ساعة المقبلة، هي الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر ترانزيت عمان ومسقط.

وأوضحت أنّ معدل التشغيل زاد بشكل ملحوظ، خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، سواء على مستوى حركة السفر أو الوصول، خاصة بالنسبة لرحلات إجلاء العالقين ورحلات الشارتر، ما يعد مؤشرا مهما على قرب عودة حركة الطيران، خاصة مع زيادة حركة التشغيل بصورة ملموسة.

وتابعت المصادر أنّ الرحلات تشمل رحلات طيران لشركات دولية أوربية، والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات عربية وشركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها بصالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت مطارات القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج حتى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، 20 رحلة جوية استثنائية قادمة من الكويت وعلى متنها 3153 عاملا، في إطار الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ الرحلات الـ20 وصلت المطارات الأربعة، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار اهتمام الدولة برعاياها فى الخارج.

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أعلنت تأجيل إقلاع، أولى رحلات الجسر الجوي الاستثنائي لوزارة الطيران المدني، إلى مسقط، لإعادة المصريين العالقين بقطر، لمدة 48 ساعة، حيث سيتم نقلهم عبر إحدى الشركات من الدوحة إلى مسقط، على أن تقوم شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران، بنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود أولى الرحلات مساء يوم غد الإثنين.

وكشفت المصادر عن تشغيل 18 رحلة استثنائية من مسقط بسلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل نحو 3000 مصري من العالقين بقطر بعد نقلهم عبر إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، كشفت عن الاتفاق مع شركة السلام العمانية على نقل المصريين العالقيين في الدوحة الى مسقط، على أن تقوم شركتي مصر للطيران وإير كايرو للطيران، بإعادتهم من مسقط إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أنّ الدولة استجابت لنداء المصريين العالقيين في قطر، وسيتم إعادتهم لأرض الوطن حرصا على أرواحهم، وتلبية لندائهم.