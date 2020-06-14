شركة طيران صينية تعلق رحلاتها بعد إصابات بكورونا بين الركاب

ذكرت إدارة الطيران المدني الصينية، أنّ شركة خطوط جنوب الصين الجوية ستعلق رحلتها من داكا إلى قوانجتشو 4 أسابيع اعتبارا من 22 يونيو، لمخاوف من إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الهيئة في بيان، اليوم، إلى أنّ الفحوص أظهرت إصابة 17 راكبا بفيروس كورونا على متن رحلة يوم 11 يونيو من عاصمة بنجلادش داكا إلى المدينة الصينية الجنوبية، وهو ما يفي بشروط تعليق الخدمة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت الصين سجلت 19 إصابة جديدة تشمل مسافرين من الخارج يوم 13 يونيو، 17 منهم وصلوا إلى إقليم قوانغتشو.

وحتى هذا اليوم جرى تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وتعافي 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، فيما بلغ عدد الضحايا 4634.