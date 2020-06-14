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محمود مسلم

أمن مترو الأنفاق يقديم الرعاية اللازمة لسيدة وضعت مولودتها داخل إحدى عربات المترو

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الوطن
11:06 ص | الأحد 14 يونيو 2020
المترو

المترو

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ لقسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراى القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها.. حيث تم تقديم أوجه الرعاية اللازمة وإستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وتم نقل السيدة ومولدتها للمستشفى لإستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.

لاقى ذلك إستحسان المواطنين من رواد المحطة ومستقلى المترو.. وقدموا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والمساعى الحميدة لمساعدة السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.