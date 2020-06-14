الحرية المصري: ندرس متطلبات مستشفيات عزل مصابي كورونا لتوفيرها

أطلق حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مبادرة لدعم مستشفيات عزل مصابي فيروس كورونا بالأدوات الطبية، في إطار دعم جهود الدولة في مجابهة هذا الوباء.

وقال أحمد مهني الأمين العام للحزب، إنّ الحزب أطلق عددا من المبادرات الاجتماعية منذ انتشار فيروس كورونا تهدف لخدمة المواطنين في المحافظات ومساندة ودعم الدولة في هذه الأزمة، في إطار الدور المجتمعي الذي يتطلب على الجميع القيام به تجاه الوطن في الوقت الراهن.

وأكد مهني أنّ الحزب يدرس متطلبات واحتياجات مستشفيات العزل ومحاولة توفير الاحتياجات الخاصة من مواد تعقيم وتطهير واحتياجات شخصية لمصابي فيروس كورونا.

واضاف أنّ الفترة الحالية تتطلب تكاتف قوى المجتمع المدني والأحزاب حول الدولة المصرية حتى مرور الجائحة، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا والعاملين المتضررين من الجائحة.