استشاري تغذية عن أدوية المناعة: قد تؤدي لمضاعفات خطيرة

قالت الدكتورة ريهام عز الدين، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ المواطنين لديهم موروثا ثقافيا حول تكالبهم على شراء أدوية تقوية المناعة الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، كإجراء احترازي دون مراعاة للمرضى الأكثر احتياجا لتلك الفيتامينات.

وأضافت عزالدين، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "ten"، أنّ المواريث أو العادات تنبع في كثير من الأحيان من غريزة البقاء عند الإنسان، فيقوم بجمع وتخزين كل ما يحتاجه من سلع وأدوية وأشياء اعتقادًا منه أنّه بذلك سيكون في مأمن من أي أزمة، وتلك الحالة الكبيرة من الشراء كانت على مستوى العالم في تلك الفترة نتيجة لتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية، من تناول أي أدوية أو فيتاميات دون استشارة طبيب، مشيرة إلى أنّها قد يكون لها تأثير سلبي وعكسي على الجسم، وقد تحدث مضاعفات خطيرة، كما أنّ جرعات الدواء وتناوله تختلف من شخص لآخر حسب حالته الصحية.