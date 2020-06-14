"نكدية وضربتني".. اعترافات المتهم بقتل زوجته وحرق جثتها أمام أطفاله

أدلى المتهم بقتل زوجته وحرق جثتها أمام اطفاله بمنطقة الظاهر بالقاهرة، باعترافات تفصيلية حول الجريمة البشعة، أثناء مثوله أمام ضباط المباحث، قائلا: "كانت بتزن كتير وبتنكد عليا.. وطلقتها من حوالي 7 أشهر.. ورديتها تاني.. ومفيش أسبوع وقتلتها وحطيت الجثة في سجادة وولعت فيها.. كانت تستاهل، مش بتبطل زن ولا نكد".

وكشف المتهم عن تفاصيل جريمته قائلا: "يوم الواقعة حصلت مشادة بيننا وضربتني.. روحت على المطبخ مسكت السكينة.. وفضلت اضرب فيها لحد ما ماتت.. وبعدين ولعت فيها وأخدت عيالي وهربت.. لحد ما الشرطة جت قبضت عليا، بقالي 5 سنين عايش معها في نكد".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، جرت إحالته للنيابة العامة، التي أصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقالت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة، إن بداية اكتشاف الجريمة بتلقي شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بالظاهر.

وانتقلت قوة من المباحث والحماية المدنية إلى الشقة، وتبين أنها تقع في الطابق الثالث بعقار سكني بشارع بن خلدون بالظاهر.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وتبين أن هناك جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ومصابة بطعنات في الرقبة والصدر وحروق بنسبة كبيرة في مختلف أنحاء جسدها.

وتبين سلامة منافذ الشقة، وبالفحص والتحري وجمع المعلومات تبين أن زوجها - يعمل موظف في شركة مياه بالقاهرة- وراء ارتكاب الجريمة، وفر هاربا عقب الحادث وبصحبته أولاده، وجرى تشكيل فريق بحث لضبطه، وتمكنت القوات من تحديد مكان اختبائه بأحد شقق أقاربه بمدينة دار السلام، وجرى ضبطه.