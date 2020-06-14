اليوم.. وصول 11 رحلة طيران تقل 1981 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3501 راكب إلى مطارات 4 دول مصر، والهند، وإيران، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 11 رحلة تقل 1981 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ11 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1981 عاملا.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة الأولى العربية – مصر رقم 722 مطار الكويت الساعة 2.35 وعلى متنها 168 عاملا، أما الثانية رقم 1541 الكويتية وتغادر الكويت 3.30 وعلى متنها 190 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

ومن المنتظر أن تغادر الرحلة الثالثة "إير كايرو" رحلة رقم 1502 قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها 160 عاملا.

أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1711 قيام 12.05 على متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة على الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت 12.25 وعلى متنها 190 عاملا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة "فلاي إيجيبت" رقم 5045 قيام من الكويت الساعة 16.45 وعلى متنها 160 عاملا وتصل مطار سوهاج.

فيما تغادر الرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 17.00، وعلى متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط، والثامنة رحلة رقم 1416 قيام من الكويت 17.30 وعلى متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة الجزيرة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 145 عاملا وصول سوهاج، والعاشرة العربية - مصر رقم 554 قيام من الكويت 20.10 على متنها 168 عاملا وصول الإسكندرية، أما الرحلة الحادية عشر رقم 3072 على المصرية قيام من الكويت 15.05 وصول أسيوط - القاهرة، وعلى متنها 150 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.