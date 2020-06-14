45 وحدة صحية تعمل على مدار 24 ساعة بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إضافة 21 وحدة صحية بقرى المحافظة للعمل كوحدات مركزية على مدار 24 ساعة، ليصل بذلك إجمالى الوحدات المركزية الى 45 وحدة صحية.

وأوضح "الداودي" أن زيادة عدد الوحدات المركزية من 24 الى 45 وحدة صحية، يهدف إلى توفير الخدمة الطبية للمواطنين في عدد كبير من القرى، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة انتظام سير العمل وحضور الأطباء وفرق التمريض وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية والأمصال بتلك الوحدات، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة، وتحويل المقصرين للتحقيق حال حدوث ذلك.

من جانبه، أشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أنه جار إنهاء إجراءات ندب الأطباء والممرضين إلى الوحدات التي تم اختيارها، تمهيدًا للعمل بها بدءًا من الأربعاء المقبل.