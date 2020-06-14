تخفيض حصة الإسماعيلية من البوتاجاز في يونيو لـ378 ألف أسطوانة

أعلن عبد الله خضير عضو الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أمين صندوق الغرفة التجارية، تخفيض حصة الإسماعيلية من البوتاجاز لشهر يونيو إلى 378 ألف أنبوبة بوتاجاز، وفقا لقرار مديرية التموين بالمحافظة.

وأضاف خضير: "بعض المستودعات لم تحقق المستهدف من البيع، وبناء عليه جرى تخفيض حصة الإسماعيلية هذا الشهر، بدلا من 420 ألف أنبوبة في شهر مايو، حيث بلغت نسبة المستهدف بيعه منها 86%".

وتابع: "التخفيض سيطبق على المستودعات التي لم تحقق المستهدف، أما من حقق المستهدف من شهر مايو سيحصل على حصته كامله هذا الشهر".