تحرير محاضر لمحال بقالة لمخالفة التسعيرة بالعدوة في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 8 محاضر تموينية متنوعة، خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق، بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين بالمركز.

وأوضح اللواء محمد عزت رئيس المركز، أن المحاضر تنوعت ما بين سلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وبيع سلع أعلى من التسعيرة، وعدم حمل شهادة صحية، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد رئيس المركز استمرار الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين، وعودة الانضباط للأسواق، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات التموينية، لضبط الأسعار خاصة للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا، وفرض الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل على رصد المخالفات بكافة أنواعها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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