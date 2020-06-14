تأجيل محاكمة "كمسري قطار طنطا" لـ19 أغسطس

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بالغربية، محاكمة كمسري القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في القضية الشهيرة الإعلامية بـ"ضحية التذكرة"، إلى جلسة 19 أغسطس المقبل، للاستماع لشهود الإثبات بناء على طلب دفاع المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين عبدالعظيم عبدالهادي البية وتامر محمد أبو المكارم وأمانة سر محمد العناني.

تعود الواقعة عندما ضبطت مباحث السكة الحديد بطنطا، كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما.