القصبي: تعديلات قوانين الانتخابات تترجم الاستحقاقات الدستورية

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ،ومقدم مشروعات قوانين الانتخابات ومعه أكثر من 60 عضوا ،أن المجلس كان حريصا فى ظل هذة الظروف الدقيقة التى تشهدها مصر ،أن ينجز قوانين الانتخابات .

وقال "عبد الهادى "خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروعات قوانين الانتخابات "مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والهيئة الوطنية للانتخابات "،يجب أن نعتز كمستقلين وأحزاب ومعارضين أننا تناقشنا كثيرا واتفقنا كثيرا ولكن لم ولن يختلف المجلس لمصلحة هذا الوطن .وأوضح "القصبى "إلى أن التعديلات التى يناقشها المجلس الآن جاءت بناء على التعديلات الدستورية الآخيرة .

لافتا إلى أن مصر من بداية عهدها النيابى وكانت حريصه على وجود غرفة مجلس الشيوخ .

وقال :هذة التعديلات تأتى انعكاسا لاستحقاقات دستورية،والتاريخ سيسجل أن المجلس لم يتأخر لحظة فى اداء واجبه مهما كانت الظروف .