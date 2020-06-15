رؤساء اتحادات: ننتظر القرارت النهائية للأعلى للجامعات بشان الامتحانات

اختلفت آرائهم، واجتمعت طموحاتهم، هكذا يعيش طلاب السنوات النهائية بالجامعات بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، حالة من التخبط الشديد، والتوتر خوفا على مصيرهم، منتظرين القرار النهائي لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده في الـ20 من يونيو الجاري، آملين أن يحسم الاجتماع مصير الامتحانات وموعدها النهائي وكذلك الإعلان عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها في اللجان حال انعقادها تحريريا.

وقال على محمد على، رئيس اتحاد طلاب جامعة المنيا، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بها من أجل استقبال طلاب السنوات النهائية لأداء امتحانات السنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس والليسانس، مشيرا إلى أنه جار تقسيم الجداول للامتحانات لمختلف الكليات، موضحاً أن تم وضع بوابات التعقيم على مداخل و مخارج الكليات .

"على ": التأجيل المؤقت لأدائها الفترة المقبلة أبرز المطالبات .. ونأمل في إتخاذ الإجراءات الإحترازية المشددة

وأضاف محمد في حديثه لـ"الوطن"، أن هناك حالة من الترقب من قبل جميع طلاب السنوات النهائية بمختلف الجامعات لقررات المجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده مطلع الأسبوع المقبل ، موضحا أن أبرز طلبات الطلاب بشأن الامتحانات تتمثل في التأجيل المؤقت لأدائها الفترة المقبلة، مشيرا إلي ان قرار إلغاؤها الامتحانات قرار وزاري.

وتابع أن مجلس الجامعة سيناقش بعد إجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة مختلف القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها .

ومن جانبه قال محمد أحمد يوسف، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، أن الاتحاد سيعمل الفترة المقبلة على توفير جميع وسائل الوقاية كالمستلزمات الطبية من كمامات وواقيات للطلاب، لافتا إلي أنه تم مخاطبة الجامعة لتوفير كل المستلزمات من ميزانية صندوق اتحاد الطلاب، لافتا إلي أنه تم إقتراح عدد من الحلول الوسطية لمجلس الجامعة بشأن أن يكون هناك إقرار من الطالب الراغب في الحصول على "تقدير جامعي " يؤدي الامتحان التحريري، والطالب الغير راغب في التقدير الجامعي، يتم عمل تقدير تراكمي باستثناء التيرم الثاني وبعدها يتم الامتحان إلكترونيا.

"محمد": استبدال الامتحانات للسنوات النهائية بمشروعات بحثية،" أمر صعب " .. والاختبارت الإلكترونية الأمثل وفقا لإمكانيات الجامعات

وأضاف يوسف في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن استبدال الامتحانات للسنوات النهائية بمشروعات بحثية،" أمر صعب "، موضحا أن هناك العديد من الطلاب بالجامعات يعانون من طرق عمل الأبحاث كما يوجد بجامعة الاسكندرية، مضيفا أن وكذلك ضعف البنية التحتية لبعض الكليات لأداء الامتحانات الالكترونية، موضحا أن طلاب الجامعات في إنتظار القرار النهائي للمجلس الأعلى للجامعات بشان الامتحانات.

وقالت تقى سعيد، الطالبة بجامعة عين شمس، انها كباقي زملائها بالفرق النهائية، تنتظر القرارات النهائية للمجلس الأعلى للجامعات بشان الموعد النهائي لامتحانات الفرق النهائية وكذلك نظام وطريقة الامتحان، بالإضافة إلي الإجراءات الإحترازية المقرر تنفيذها خلال فترة الامتحانات.

وأضافت سعيد لـ"الوطن"، أنها تعمل حاليا على استذكار واسترجاع المواد العلمية التي قامت بدارستها خلال فترة تعليق الدراسة والاستعداد للامتحانات كما تم إعلانها الفترة المقبلة مطلع يوليو المقبل، لافتة إلى أن تجربة التعليم عن بعد ساهمت في تحصيل أكبر قدر من المعلومات العلمية والمناهج الدراسية والمرواجع المختلفة، لافتة إلى أن تخصصها الدراسي يتطلب الإعتماد على المراجع المختلفة .

وأشادت سعيد، بجميع الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة المصرية الفترة المقبلة، بشان مجابهة كورونا، مطالبة الجامعات بتطبيق أقصى معايير التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ونشر الإرشادات الإحترازية المختلفة للتنبيه على الطلاب بعدم الانسياق نحو المشاعر الطيبة المألوفة بين عادات المصريين، خاصة خلال الفترة الحالية.

وأصدرت عدد من اتحادات الكليات بالجامعات المختلفة بيانا مشتركأ، منذ أيام، طالبت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، النظر إلي بعض المقترحات المقدمة من الطلاب والعمل على الأخذ بها وتنفيذها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني "التيرم الثاني".

وطالب الطلاب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بإعفاء طلاب الفرقة النهائية من أداء الاختبارات في الجامعة في الموعد المحدد والنظر في تطبيق أنسب البديلين التاليين "معاملة طلاب الفرقة النهائية معاملة فرق النقل من حيث آليات التقييم وحساب المجموع التراكمي أو تأجيل موعد أداء الامتحانات النظرية والعملية لحين الحد من انتشار الفايروس وتنسيق ذلك مع الجهات الوزارية والنقابية المعنية بالخريجين كما ورد في البيان الأول للمجلس الأعلى للجامعات".

وحذر الطلاب من خطورة عقد الامتحانات في ظل التكدس المنتظر بعد شغل مباني المدينة الجامعية بالمعزولين صحيا المشتبه في إصابتهم بفيروس كوورنا.

كما حذر الطلاب من خطورة التنقل اليومي بديلا من السكن الجامعي، مع الاختلاط المصاحب للتنقل العابر للمحافظات، وتأثير ذلك على بقية طلاب الجامعات.ولفت الطلاب إلى "التوافق التام بين طبيعة المادة الدراسية والأهداف التعليمية للفرق النهائية من جهة، وبين مناهج التقييم التي قد تم تبنيها بالفعل مع سنوات النقل من جهة أخرى، ما يجعل المسوغ لإفرادها بالتقييم عصيا على الفهم".