وفاة عضو وإصابة 3 آخرين بمجلس إدارة بورصة ديار بكر التركية بكورونا

توفى رسول جوندوغان عضو مجلس إدارة البورصة التجارية بمحافظة ديار بكر التركية بعد إصابتة بفيروس كورونا، وكان جوندوغان يخضع للعلاج فى مستشفى غازى ياشارجيل للتدريب والبحث بمحافظة ديار بكر.

كان رسول جوندوغان رئيس مجلس إدارة البورصة التجارية بديار بكر، قد أصيب بفيروس كورونا فى موجة الزيادة فى حالات الإصابة التى شهدتها محافظة ديار بكر خلال الأيام الماضية بعد رفع إجراءات وتدابير فيروس كورونا، ليفقد حياته بعد أيام من إصابتة.

كان جوندوغان قد ذهب لإحدى المستشفيات الخاصة ولم يتم تشخيص حالتة بفيروس كورونا قائلين:" لا يوجد لديك شىء" وذهب للمنزل لتتدهور حالتة بعد 3 أيام ويذهب لمستشفى غازى ياشارجيل، ويتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى حيث كان يعانى من فشل الجهاز التنفسى. ليفقد حياتة بعد إسبوع من دخوله للمستشفى.

وفى نتيجة التحاليل التى تم إجراءها للعاملين فى البورصة تم تشخيص إصابة 3 أعضاء بمجلس الإدارة، وأحد الموظفين العاملين بالبورصة التجارية بديار بكر.