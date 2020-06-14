تعقيم الشوارع والمنشآت والمدارس للحد من انتشار كورونا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والشبابية والقرى والشوارع والميادين ومواقف السيارات، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن رئاسة حي ثان الزقازيق قامت بتعقيم مكاتب ديوان الحي، بينما شكلت مدينة صان الحجر مجموعات عمل لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لـ3 مدارس، هي المدرسة الثانوية والإعدادية والتجارية، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات الثانويه العامة والدبلومات الفنية.

وأضاف أن مركز ومدينة بلبيس أجرى أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المباني والمنشآت الحكومية بقرية كفر أيوب سليمان، شملت مبنى الوحدة المحلية، ومكاتب التموين والبريد والشؤون الاجتماعية والصيانة، كما تم رش وتطهير ديوان الوحدات المحلية بكل من قرى العدلية والزوامل وتطهير قرية ميت ربيعة.