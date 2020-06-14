باستثناء 2.. غلق صوامع وشون القمح بالدقهلية غدا

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم، بغلق كافة مواقع تخزين القمح التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتبارًا من نهاية غد الاثنين.

وقرر وزير التموين، استثناء موقعين تخزينيين في الدقهلية وهما صومعة شربين، وشونة ميت علي بمركز المنصورة، لاستقبال ما تبقى من أقماح لدى المزارعين على مستوي محافظة الدقهلية، وذلك نظرًا لانخفاض الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية، وبناء على موقف أرصدة الأقماح المستوردة المتاحة للطحن بالمواني والصوامع والمطاحن.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 186958 طنًا، منذ بدء التوريد من قمح حسب المواصفات.