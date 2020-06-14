"النواب" يعدل نص المادة الأولى في قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على تعديل المادة الآولى من قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،بإضافة أعضاء المجالس المحلية للفئات التى يتم انتخابها .وتنص المادة بعد تعديلها

مادة (1):

الفقرة الأولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانياً: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- اعضاء مجلس النواب.

3- اعضاء مجلس الشيوخ.

4:أعضاء المجالس المحليةالفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقاً لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

وكان النائب إسماعيل نصر الدين قد طالب بإضافة أعضاء المجالس المحلية لنص المادة المعدله .وعقب الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ومقدم مشروع القانون ومعه أكثر من 60 عضوا قائلا :سقط سهوا إضافة أعضاء المجالس المحلية.