إزالة 3 أبراج مخالفة في أبوقرقاص بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس المركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 أبراج مخالفة بناء بدون ترخيص بمدينة أبوقرقاص على مساحة 445 مترًا، وقال رئيس المركز إن الوحدة المحلية تبذل جهدًا في ضبط ووقف حالات البناء المخالف والعشوائي والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لكل من تسول له نفسه ذلك.

وفي مركز المنيا أزالت الوحدة المحلية لمركز وبرئاسة العقيد محمد صلاح حالة تعد على أرض زراعية بقرية طوخ الخيل بمساحة نصف قيراط.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال النظافة، حيث تم رفع نقطة تجمع شارع كوبري الحجز ونقطة البحر اليوسفي ونقطة ترعة سري بطوه.

شدد رئيس المدينة على أهمية الاستمرار في التواجد في الشارع وتقديم الخدمات، ورصد أي مخالفات والتعامل معها في الحال.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق المركز ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت حملة نظافه وتطهيرمكبره بشوارع ديرمواس أثناء حظر التنقل.