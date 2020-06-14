إحالة العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بالإسكندرية للتحقيق

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإحالة جميع العاملين بإدارة الرصد البيئي والنظافة بحي غرب إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، فضلًا عن تحرير محضر ضد شركة النظافة المسئولة.

جاء ذلك خلال جولة مرور مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم، بمساكن عثمان بمنطقة المتراس بنطاق حي غرب، حيث لاحظ وجود تراكمات للقمامة بها.

ووجه محافظ الإسكندرية رئيس حي غرب، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" لرفع كافة التراكمات، وتسخير كافة المعدات لرفعها فورًا، مشددًا على أنه لن يسمح بتكرار مثل ذلك الشكل غير الآدمي، وسيتم محاسبة المقصرين.

كما وجه المحافظ بضرورة التنبيه على المواطنين بالمساكن بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالشوارع، وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية.