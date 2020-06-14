بعد شكاوى الأهالي.. لجنة تتفقد الوضع الصحي في إسنا بالأقصر

أنهت لجنة محافظة الأقصر، اليوم الأحد، زيارتها لمدينة إسنا لمتابعة الوضع الصحي داخلها.

وتفقدت اللجنة كافة المستشفيات داخل المدينة، عقب شكاوى الأهالي بعدم وجود مستشفى تخدمهم بعد تحويل مستشفى إسنا التخصصي للعزل الصحي، ومستشفى صدر إسنا للفحص والكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا وتجهيزها بـ20 سريرًا لرعاية المصابين.

وضمت اللجنة كلًا من رندا سيف مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود ناصر عضو التفتيش بالمتابعة، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا.

ومر أعضاء اللجنة خلال جولاتهم على مستشفى الرمد بإسنا وفحص كافة قدراتها على التشغيل، وكذلك المستشفى القديم وفحصت مدة صلاحيتها للعمل مرة أخرى بكافة أقسامها، من حيث الحضانات والعمليات ومعمل الأشعة والعناية المركزة.

كما مر أعضاء اللجنة على مستشفى الصدر التى تقوم بالكشف والفحص والعزل بإسنا، وأجروا لقاءً مع الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى للعزل الصحي.