الطبيب المتهم بالاختلاط رغم إصابته بكورونا: محصلش.. والصحة: هنحقق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد باتهام الدكتور "ح م" مدير إحدى مقار عزل مرضى كورونا بمحافظة الشرقية، بعقد اجتماع مع عدد من الأطباء ولقاء مع وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور "ح . م"، إنه أجرى مسحة مع فريق التمريض المكلف بالعمل بعد انتهاء فترة عملهم، وتبين إصابته بالفيروس، مؤكدًا أنه لم يعقد اجتماعًا مع الأطباء، وإنما شارك في اجتماع "فيديو كونفرانس" مع الوزارة فقط، وذلك أثناء تواجده في استراحة بمفرده.

وأشار إلى أنه توجه لمديرية الصحة للإبلاغ بإصابته والاعتذار عن العمل، لافتًا إلى أنه كان يرتدي كمامة غير قابلة لنقل أى رذاذ قد يسبب العدوى، كما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، وموضحًا أنه خضع للعزل المنزلي لتلقى العلاج.

وفي السياق نفسه، قال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، إنه سيتم التحقيق في الواقعة لبيان صحة ما إذا كان الطبيب اختلط بآخرين بعد عمله بإصابته من عدمه.

وكان الطبيب قد أعلن إصابته بكورونا قائلًا: "الحمد والفضل لله وشكرًا لنعمه الله عليا، وإصابتي شرف لي بعد خدمه المرضى بمحافظه الشرقية وخارجها".