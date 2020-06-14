استطلاع رأي جديد: خسارة أردوغان باتت واضحة

أعلن رئيس شركة أفراسيا للأبحاث كمال أوزكيراز، أن نسبة التصويت لأردوغان في حال عمل انتخابات رئاسية قد انخفضت لتصل إلى 39 في المائة.

وأضاف أوزكيراز أن نسبة التصويت لإئتلاف الجمهورية 42 فى المائة، والإئتلاف الوطنى 40 فى المائة ولذلك فمن الممكن أن يكون حزب الشعوب الديمقراطى له دور أساسى فى حال وجود إنتخابات محتملة.

وأوضح أن فقط نسبة 39.6 فى المائة من المشاركين فى استطلاع الرأى قد أجابوا بنعم على سؤال "هل ستصوت لأردوغان إذا ترشح للانتخابات الرئاسية"، بينما كانت نسبة الذين لن يصوتوا لأردوغان 46.4 فى المائة فيما بقيت النسبة الباقية بدون قرار.