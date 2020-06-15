مكرم: أعدنا 26 ألف مصري من الخارج.. ولم نغلق الباب في وجه أبنائنا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه بالنسبة لدولة قطر هناك ظروف سياسية معها، لكن اللجنة المشكّلة لعودة العالقين درست الموقف لعودتهم، خاصة أنه يوجد عدد كبير من المصريين في قطر تم إنهاء عقودهم بعد أزمة كورونا. وأضافت في حوار لـ "الوطن" أنه تم الإعلان عن رحلة وصلت مصر من دولة عمان يوم 13 يونيو.

ما موقف مصر تجاه العالقين في قطر وتركيا؟ وهل تم إعادتهم؟

بالنسبة لدولة قطر هناك ظروف سياسية معها، لكن اللجنة المشكّلة لعودة العالقين درست الموقف لعودتهم، خاصة أنه يوجد عدد كبير من المصريين في قطر تم إنهاء عقودهم بعد أزمة كورونا، وتم الإعلان عن رحلة وصلت مصر من دولة عمان يوم 13 يونيو الحالي، أما بالنسبة لتركيا تم إعادة عدد من الطلبة في شهر مايو الماضي وخلال الشهر الجاري سيتم التوصل إلى حلول، خاصة أنه يوجد طلبة مصريون هناك.

كيف يتم دمج المصريين العائدين والاستفادة من استثماراتهم في مصر؟

المرحلة الأولى كانت عودة المصريين، والمرحلة الثانية ستكون كيفية استيعابهم، واقترحت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ملء استمارة أثناء فترة العزل، تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالعائد وأسرته وعمله، وهذه الاستمارات يتم دراستها لدمج العائدين داخل سوق العمل في مصر.

إلى أين وصلت مبادرة "خلينا سند لبعض"؟

المبادرة ضمت 148 مشاركا في 35 دولة حول العالم، لحث الجاليات المصرية على تقديم المساعدة للمصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد 19"، والتي أظهرت معدن المصريين بالخارج في الشدائد، وساهمت في تخفيف تداعيات الوباء.

ما طقوس وزيرة الهجرة خلال 3 شهور من الحظر والعزل؟

طبعا التزام تام أنا وأسرتي في الحظر، يمكن بسبب أزمة العالقين كنت طوال الوقت مشغولة، والاستغاثات لا تنتهي، ولكن أنا وأسرتي ملتزمون جدا بالحظر والإجراءات الاحترازية، وأحاول أن أضغط على أولادي أكثر.

ما تعليقك على تجاوزات النائبة الكويتية صفاء الهاشم في حق الوزارة وحقك؟

لم يكن التجاوز الأول من النائبة الكويتية، وأنا لم أعلق على تجاوزها، إنما كان يوجد 3 أجزاء في تجاوزها ممكن للمصريين في الكويت تصديقها، لذلك كان من المهم أن أوجه كلامي للمصريين بالكويت، وأبلغهم أن هذا التجاوز خاطئ، ووضحت للمصريين أننا لم نترك أي مواطن، وكنا نعمل في ظل ظروف أزمة عالمية، وكل ما قيل من تجاوزات في حقي تركته، ولكن لم أترك ما تم من تجاوز في حق بلدي.