الخدمات البيطرية: إعلان خلو مصر من إنفلوانزا الطيور يمكننا من التصدير

علق الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إعلان مصر خالية من مرض إنفلوانزا الطيور لأول مرة.

وقال محمود خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن هذا الإعلان سيمكن مصر من التصدير بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن المرض دخل مصر واستوطن فيها وشكل مشكلة سلبية للمصدرين.

وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وكانت تصدر البيض قبل أزمة انفلوانزا الطيور، لافتًا إلى أنه تمت مراقبة 14 منشأة ومزرعة في 3 محافظات على مدار 3 سنين لتأكيد خلوها من المرض وأن كافة الممارسات البيطرية تتم بصورة صحيحة.