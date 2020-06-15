لو هتضر بالصالح العام.. طرق التقدم بالشكوى لمخالفات البناء إلكترونيا

مع بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، استغل الكثيرون تلك الفرصة لبناء عقارات مخالفة لقانون البناء، سواء كان ذلك دون ترخيص، أو على أراضٍ تابعة للدولة، ما أدى إلى تكثيف جهود الحكومة في تلك الفترة للحد من انتشار ظاهرة مخالفات البناء بفرض عقوبات وهدم المخالف.

كانت وزارة التنمية المحلية، أطلقت مبادرة "صوتك مسموع"، لإرسال الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على فيس بوك، أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وتستعرض "الوطن"، نوعية الشكاوى التي يمكن إرسالها للمبادرة، وطرق التواصل لتقديم الشكوى، كالتالي:

الشكاوى التي يمكن التقدم بها للمبادرة

- في حالة تراكم القمامة بشكل مأسوي، والذي قد يصبح بؤرة لانتشار الأمراض والفيروسات.

- شكاوى إشغالات الطرق غير القانونية، التي قد تضر بالصالح العام.

- شكاوى مخالفات البناء، التي تضر بالصالح العام.

- التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

- يمكن التقدم بشكاوى الفساد.

- مخالفة ما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التي أعلنها رئيس الوزراء، إضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

طرق التقدم بشكاوى مخالفات

- يمكن التقدم بالشكاوى من خلال إرسالها على رقم "واتساب" 01150606783.

- كما يمكن الاتصال على الخط الساخن على الرقم 15330.

- ويمكن إرسال الشكاوى على الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

- أو من خلال البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.