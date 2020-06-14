عنبة: انتهينا من أزمة العالقين.. ومستمرون في إعادة من أنهيت خدماتهم

قال محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إن الدولة اتخذت إجراءات لعودة الحياة الطبيعية إلى جميع المجالات، ومجال الطيران واحد من هذه المجالات، واتخذنا الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "وزير الإعلام قال إن الخطة مرنة، وإذا حصل نوع المستجدات سيتم التعامل بمرونة، وجرى تحديث البنية التحتية للمطارات ووضع العلامات الاسترشادية للتباعد الاجتماعي".

وتابع: "الطائرة ستكون بكامل حمولتها والراكب يجب أن يرتدي الكمامة، والوجبات ستكون جافة دون توزيع الجرائد والمجلات، ويهمنا العنصر البشري للحفاظ عليه، ويهمنا الحفاظ على الطاقم، والقارئ سيوقع إقرارًا لضمان سلامته الصحية، وذلك للمجموعات السياحية، ويجب أن يكون المطار الآخر مفتوحا لتسيير الرحلات".

وأردف: "الصناعة تتطلب عرض المقاعد ليستطيع معرفة قدرته في البيع ومن خلالها يتم تسيير عدد الرحلات، والأمر بالطبع سيخضع للطلب والعرض".

وحول أزمة العالقين في الخارج، قال: "هناك تناغم جميل بين وزارتي الداخلية والهجرة ووزارة الصحة، والأغلبية العظمى من المصريين في الخارج قدرنا أن نعيدهم، وانتهينا من جميع العالقين، أما من تم إنهاء خدماتهم فإننا نسير رحلات لإعادتهم إلى الوطن".