حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بسعيه دائما للتميز في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس في منزلك الثالث تمنحك قدرة على التطور وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 إبريل.