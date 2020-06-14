العناني: أي فندق لن يلتزم بالتعليمات سيتم غلقه.. مصر لن تخاطر بسمعتها

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن السياحة في مصر ستتعافى وفقا للدول المصدرة للسياحة ووضعها الصحي وسماحها للسفر من عدمه، مؤكدا على عودة السياحة راعت الوضع الصحي ووضعته في الإعتبار، والدليل على ذلك أنه مع فتح السياحة تم فتحه في الأماكن الساحلية النائية التي تحتوي على أقل معدلات إصابة في مصر والتي لاتحتوي على كثافة سكانية عالية وبها بحر ورمل وشمس وأماكن مكشوفة وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السائح لن ينتقل من الثلاث المحافظات المحددة، ولن يكون هناك برامج لزيارة وادي النيل في الفترة الحالية، شارحا أن الفيزا السياحية التي سيأتي بها السائح من بلده للثلاث محافظات هي مجانية ولن تسمح له الإنتقال للمحافظات الآخرى.

وتابع العناني أن الدول في حال عرض الشروط المصرية عليها لم يضيفوا عليها أي شروط أخرى، ولكن كان هناك بعض الإستفسارات حول المحافظات ووضعها الصحي والإستعداد للعلاج في حال وجود مصابين، مؤكدا على الفندق الذي تداول صور وفيديوهات به ووجود تجمعات به تم غلق الفندق ووقف نشاطه وإلغاء ترخيص مدير المنشأة.

واستكمل العناني أن مصر لن تخاطر بسمعتها وأي منشأة سياحية لن تلتزم سيتم وقف نشاطها على الفور، ولكن هناك أمل أن يلتزم الجميع.