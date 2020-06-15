حظك اليوم الإثنين 15-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بكونه شخصية عنيده بشكل كبير، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، فقط عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.