للوقاية من كورونا.. حملات للحد من الباعة الجائلين بسمنود بالغربية

أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، شن سلسلة من الحملات المكبرة لتطبيق ساعات الحظر ومنع التكدسات وأماكن الزحام، والحد من انتشار الباعة الجائلين للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وذكر العميد عادل السيد شرشر رئيس مركز ومدينة سمنود، أن الحملات تفقدت منفذ بيع مستلزمات مكافحة فيروس كورونا بأسعار مخفضة، وذلك بموقف سيارات سمنود العمومي.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع العميد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق والإشغالات، لشن الحملات الموسعة بمنطقة شارع سعد زغلول وإخلائه من الباعة الجائلين، ورفع كافة المرافق والإشغالات والبدء فى تطهير مسار العائلات المقدسة.

كما شدد رئيس المدينة فى تعليماته إلى روءساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم باستخدام المطهرات والمواد الكحولية، لتعقيم كافة منازل المواطنين لمنع تفشي الفيروس.