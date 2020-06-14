20 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في ميت غمر بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بمدينة ميت غمر بالدقهلية، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الإيجابية 88 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 3 وفيات لسيدة ورجلين.

وقال "الطوبجي"، في بيان على صحفته على "فيس بوك"، إنه تم تسجيل 3 حالات في قرية أتميدة، و3 في قرية كفر الشيخ هلال، و4 بمدينة ميت غمر، وحالتين بقرية الرحمانية، إضافة إلى 8 بقرى مختلفة في سنتماي، وكفر بهيدة، وصهرجت الكبرى، وكوم النور، وكفر الهجرسي، وهلا، وسرنجا، و الدبونية، إضافة إلى 3 حالات وفاة لسيدة في كوم النور، ورجلين في كل من سنتماي وأتميدة.

وأضاف أنه تم تسجيل سلامة وسلبية التحاليل الطبية لفيروس كورونا لـ10 حالات أخرى في قرى" 2 بميت محسن، وميت يعيش، وسنتماي، وكوم النور، و2 بميت غمر، وأتميدة، و سرنجا"، إضافة إلي تمام شفاء وتعافي 5.