القبض على طباخ ونجله أحدثا تلفيات بمستشفى بعد وفاة الأم بكورونا

ألقت أجهزة الأمن القبض على طباخ ونجله بتهمة إحداث تلفيات بمستشفى في المحلة والتشاجر مع الطاقم الطبي بعد وفاة الأم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بالغربية من مستشفى الصدر بالمحلة بوجود مشاجرة داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين قيام (طباخ ونجله) بإحداث تلفيات بالمستشفى دون حدوث إصابات، على إثر وفاة زوجة الأول ووالدة الثانى لإصابتها بفيروس كورونا.

وبسؤال مسئول الأمن والنظافة بالمستشفى اتهم المذكورين بإحداث التلفيات المُشار إليها.

تم ضبط المتهمان وبسؤالهما .. إعترفا بإرتكاب الواقعة إعتقاداً منهما بتقصير من المستشفى فى علاج المتوفاة المذكورة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهما