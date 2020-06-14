فيديو.. العناني: 7 افتتاحات رئاسية للأماكن الأثرية قبل 31 أغسطس المقبل

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الفترة المقبلة سيتم افتتاح ميدان التحرير بعد تجميله وتطويره، ومتحف الحضارة وموكب الممياوات الملكية وقصر البارون ومتحف كفر الشيخ ومتحف المركبات الملكية ومتحف شرم الشيخ.

وأضاف العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببررنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن كل تلك الآثار سيتم افتتاحها على مدار الـ60 يوما المقبلة، وقبل يوم 31/8 المقبل سيكون قد تم افتتاح كل ذلك، وستكون افتتاحات رئاسية، خاصة وأنها كانت مشروعات متوقفة تماما من سنوات طويلة ولولا توجيهات القيادة السياسية وتوفير الدفع المالي لم تكن تنتهي هذه المشروعات.

وأوضح العناني أن قرعة بطولة العالم لكرة اليد ستكون متحف الحضارة، وهي مساهمة من وزارة السياحة في تنظيم هذه الفاعلية، وسيكون في يناير 2021.