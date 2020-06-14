خروج 7 من مستشفى حميات كفر صقر لتعافيهم من كورونا

شهد الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الشؤون الصحية، أثناء مرورهما على مستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، خروج 7 حالات لتعافيهم من فيروس كورونا، مع استكمال العلاج بفترة العزل المنزلي.

وتابع نائب المحافظ، انتظام سير العمل بمستشفى كفر صقر، وتواجد الأطقم الطبية، وتوافر أدوية الطواريء والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للحالات المترددة على المستشفي بصورة جيدة.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالمستشفي، مشيدًا بالخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالعزل، وارتفاع نسب التعافي بين الحالات.

يُذكر أن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعلن صباح اليوم خروج 112 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 544 حالة.