بسبب كورونا.. قائمة ممنوعات بجامعة القناة خلال الامتحانات

قبل أيام قليلة من بدء امتحانات نهاية العام للصفوف النهائية بكليات جامعة القناة، والتي تبدأ أول يوليو المقبل، جرى تجهيز قائمة من 18 بندا للمحظورات التي يجب على الطلاب الابتعاد عنها؛ لضمان نجاح العملية الامتحانية دون مشكلات في ظل ظروف مختلفة لم تمر بها الجامعة من قبل من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجدن وهي:

1 - ممنوع اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الامتحان.

2- يحظرالدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

3- الالتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه.

4- الالتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الامتحان.

5- يحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

6- يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان بقلمه الخاص والتواجد قبيل بدء الإمتحان بساعة كاملة.

7- لا يسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خلال 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان.

8- يجب على الطالب إتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الامتحانات.

9- يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ويحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة.

10- يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان.

11- يحظر الخروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان الإشراف على الامتحانات.

12- ممنوع ارتكاب أي محاولة للغش أو الشروع في الغش ومن يضبط يطبق عليه نص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

13- لا يسمح بدخول الطالب بعد مرورنصف ساعة من موعد بدء الإمتحان إلا في حالات استثنائية يوافق عليها عميد الكلية، بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد.

14- عدم السماح بخروج الطالب من اللجنة قبل مضي نصف الوقت المحدد للامتحان.

15- يجب على الطالب الحضور مرتديا قناع الوجه والقفازات والدخول من البوابات المخصصة للطلاب، ويلزم كل طالب بالمرورمن بوابات التعقيم المخصصة لهذا الغرض.

16- يمنع أي تجمع بين الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الامتحان لأي غرض.

17- يمتثل كل طالب لإجراء أي كشوف ظاهرية أو قياس لدرجات الحرارة أو إجراءات تطهير من قبل إدارة الكلية.

18- على الطلاب مغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من الامتحان، تجنبا للتزاحم أوالتجمع وأي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض الطالب للمساءلة والتحقيق والعقوبة.