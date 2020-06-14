تشكيل لجنة لتسهيل إدارة امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارات شؤون الطلاب والأمن والمتابعة، لتسهيل عمل لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة القادمة من وزارة التربية والتعليم، والتى تستضيفها مدرسة التربية الفكرية.

وأكد "قبيصي" أن المديرية اتخذت هذا القرار بعدما تبين رغبة أعداد كبيرة من المعلمين القادمين من الإدارات التعليمية المختلفة في الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، وفي مقدمتها الملاحظة، وهو ما يتعارض مع التعليمات الواردة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنها التباعد وعدم التزاحم مهما كانت الأسباب.

وأشار "قبيصي" إلى أن اللجنة لا تتبع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ولكنها لإدارة امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه في الأصل لدعم عمل اللجنة ومواجهة زحام الراغبين في الاعتذار، موضحًا تجميع رغبات المعلمين عن طريق اللجنة والبت فيها.