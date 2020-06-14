فنانون زملاء "زكي" عن تجسيد "رمضان" له: تحد كبير.. وذهب لمن يستحق

أعلن الفنان محمد رمضان تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.

ونشر رمضان، مقطعاً في أثناء تقليده لـ "زكي" في أحد البرامج التليفزيونية، وعلق عليه قائلاً: "اللقاء ده من 8 سنوات، قلت أتمني تجسّيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير والجمهور العظيم".

وتواصلت "الوطن" مع نجوم مثلوا أمام "الإمبراطور" أحمد زكي وكانوا شركاء نجاحه، ليدلون بأرائهم حول تجسيد رمضان لشخصية زكي، ونصائحهم له.

وفي هذا الصدد، قالت الفنانة نهلة سلامة، إنها تعتقد أن "رمضان" سيكون جدير بأداء الدور، لافتة إلى أنها عندما تتخيل الأمر تجده منطقيًا أن يكون رمضان هو المؤدي لشخصية "زكي"، ولكن بالطبع ستكون تجربة صعبة له وتحول كبير في مسيرته الفنية، لأنها بمثابة تحدي شخصي له.

وأضافت "سلامة" والتي قدمت أحد أبرز أدوارها مع الفنان أحمد زكي في فيلم "مستر كاراتيه"، أن شخصية الفنان الراحل كانت مختلفة وفريدة، بها مجموعة من المشاعر المتناقضة، "لازم يبين الجانب النفسي، لأن أحمد برغم عصبيته كان بمنتهى الرقة والعذوبة وده اللي إداله حب الناس".

ومن جانبه قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إن شخصية الراحل أحمد زكي، ذهبت لمان يستحق وهو محمد رمضان، والذي يتمتع بإمكانيات في الشكل والأداء التمثيلي تؤهله من القيام بالشخصية وكأنها طبيعية، فضلًا عن أن متمكن من أدواته.

وأضاف "مخيون" أن هناك سؤال مهم، من أي زاوية سيأخذ رمضان الدور، هل تجسيد طريقة فقط وقشرة خارجية للشخصية، أم روح زكي وطبيعته، مثلما كان يفعل الإمبراطور في تجسيدة "للسادات" و"حليم" و"ناضر"، وهي الطريقة التي يألمها الناس، وهي الأقرب لمحمد رمضان.