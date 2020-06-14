العناني: تلقينا عروضا من شركات أوكرانية وإيطالية لعودة السائحين لمصر

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن مصر تلقت بالفعل عروضا من شركات سياحة أوكرانية وإيطالية لعودة السائحين إلى مصر مرة أخرى، فأوكرانيا تُعد ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياحة لمصر بعد ألمانيا، مؤكدًا على أنه على تواصل مستمر مع وزراء سياحة الدول المصدرة للسياحة والتفاوض معهم مثل بيلاروسيا وإسبانيا والمانيا وغيرها.

وأوضح "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر وقدمتها لهذه الدول ولاقت استحسانا وقبولا، كما أن هذه الدول لا تنظر فقط إلى الإجراءات الاحترازية بل على قدرة الدولة المضيفة على التعامل مع رعاياها من الزوار في حال لا قدر الله إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من حيث مدى جاهزية المستشفيات وعدد الأسرة والعيادات في الفنادق وننسق ذلك حاليا مع وزيرة الصحة.

وأكد وزير السياحة والأثار، أن القرار المصري والإجراءات الاحترازية التي تم إعلانها لعودة حركة السياحة استغرقت أسابيع طويلة وتم الاستفادة من خبرات الدول المختلفة، وأخذ منها الأفضل وما يتناسب مع الأوضاع في مصر والاتجاه العالمي.