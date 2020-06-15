شاب يدعو لتحويل جزر البرلس لمناطق جذب سياحي

يهوى السفر والترحال، يصطحب الكاميرا الخاصة به، وبعضاً من ملابسه فى حقيبة ظهر صغيرة، يحملها متنقلاً من مكان لآخر بحثاً عن أماكن ترفيهية غير معروفة، وفى يوم ما سمع كلام صديق له من البرلس، دعاه لزيارة بحيرة البرلس بعد تطويرها وتنظيفها وإنشاء كورنيش عليها.

ولكونه من عشاق البحيرات والمحميات الطبيعية، وما أن وطأت قدماه إلى البحيرة طلب من صديقة النزول للمياه مستخدماً لانش سريع، وقضى أجمل الأوقات داخل المياه واستمتع بهواءها وجزرها ومناظرها، هكذا يحكى عامر محمد، أحد أبناء محافظة الوادى الجديد، قصته مع زيارة كفر الشيخ.

يقول "عامر"، أحببت البرلس بكل ما فيها، مناظرها الطبيعية وجزرها الخلابة، وكنوزها التى لايعرفها الكثير حتى من أبناء المحافظة، كانت مفاجأة لى حينما زرت عدداً من الجزر بينها "الكوادى، الدشيمى، وسنجار والداخلة"، قضيت أوقاتاً رائعة برفقة أصدقائى، إستمتعنا بالجو والمناظر، إلتقطنا صوراً ورفعناها على صفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعى، ولم يُصدق الكثيرون أن هذه الأماكن تقع فى محافظة ريفية اسمها كفر الشيخ، فالمعروف عنها أنها محافظة زراعية من الطراز الأول، فضلاً عن شهرتها بإنتاج أنواع مختلفة من الأسماك، لكننا لم نسمع أن بها أماكن جذب سياحى جميلة.

يضيف الشاب الذى يعمل فى مجال الإستثمار، قائلاً "بصفتى أحد المستثمرين الصغار ولدي رؤية في كيفية استغلال واستثمار تلك الأماكن، أقول إنه لو تم عمل تصميمات ووضع لوحات إرشادية وإزالة التعديات الواقعة على الجزر، وبدء تخطيطها ضمن خريطة المحافظة السياحية، وتقييم آثرها البيئى، سيكون هناك جذباً لها، سيتهافت عليها المستثمرين لإنشاء منتجعات صحية خاصة فى ظل إنتشار النباتات والأعشاب التى تعالج الكثير من الأمراض، فمن الممكن أن تنشط سياحة اليوم الواحد بالمحافظة، وستوفر فرص عمل كبيرة للشباب، بالإضافة إلى أنها ستحقق تنمية مستدامة، ومقومات البرلس تسمح بذلك بعد تطويرها، فالبحيرة التى زرتها مرة عابرة منذ سنوات، ووجدت بها تعديات شوهت منظرها، أصبحت الآن شيئاً آخر، تنتشر الشرطة بها لتأمين مياهها، وحملات الإزالة أعادت الإنضباط إليها.

وتمنى الشاب، أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالجزر الطبيعية الواقعة داخل المحميات، خاصة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البحيرات وحمايتها، فضلاً عن إزالة المعوقات لدى سكانها، قائلاً: "لو الحكومة قررت الإهتمام بالجزر الطبيعية هتعمل ده، دي كنوز وأماكن جذب مهملة".