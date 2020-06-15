17 وزارة وهيئة تبدأ صرف مرتبات موظفيها اليوم

يبدأ 6 ملايين موظف بالدولة، اليوم، صرف مرتبات شهر يونيو الحالي حيث أكدت وزارة المالية، أنه سيجرى بمناسبة قرب انتهاء العام المالي 2019 - 2020، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا 15 يونيو.

وأهابت الوزارة، في بيان صحفي السبت الماضي، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة؛ للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه جرى وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها، مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة، اليوم، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات، غدا الثلاثاء 16 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 18 يونيو.